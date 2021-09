Élections législatives allemandes : "la désignation du chancelier devrait prendre quelques semaines", selon Thomas Walde directeur du studio de la ZDF à Paris

Le résultat serré des élections législatives allemandes du dimanche 26 septembre laisse les habitants du pays dans le fou le plus total. "En Allemagne, on n'a jamais voulu avoir un chancelier directement élu après le vote des électeurs, ce sont les députés du parlement qui vont élire le prochain chancelier. Ce qui est sûr, c'est que la désignation du chancelier devrait encore prendre quelques semaines, mais les différents acteurs affirment qu'ils veulent une coalition avant Noël", explique Thomas Walde sur le JT de 23h de franceinfo.

Le CDU fait le plus mauvais score de son histoire

Plus qu'une victoire de la SPD, c'est surtout un revers pour le parti de la CDU qui fait son plus mauvais score. Pour la première fois, le parti d'Angela Merkel, descend en dessous des 30 %. "On commence à voir en Allemagne une certaine normalisation des deux partis politiques majeurs du pays. Il y a une érosion des grands partis, c'est un phénomène européen, il y a une diversification de l'offre politique et un éclatement du vote", relate Paul Maurice.