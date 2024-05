Élections européennes : "Beaucoup de gens sont un peu agressifs"… En Allemagne, les Verts en campagne malgré la défiance

À quatre semaines des élections européennes, les Verts allemands lancent officiellement leur campagne lundi 13 mai. Il y a cinq ans, le parti avait obtenu un peu plus de 20% des voix et était arrivé en 2e position en Allemagne. Mais cette année, les Verts sont moins fringants alors qu’à l’approche du scrutin, le climat s’est tendu avec une vague d’agressions et d’insultes. Cela n’empêche pas les élus et les militants de se mobiliser.

à lire aussi Des mamies mobilisées contre la montée de l'extrême droite en Allemagne

Près de Düsseldorf, à Hochdahl, ville de 27 000 habitants, le député européen Daniel Freund est au volant de sa Tesla 100% électrique recouverte d’autocollants à son nom. Tout juste arrivé de Bruxelles ces six derniers jours, l’eurodéputé a parcouru près de 2 000 kilomètres pour aller à la rencontre des électeurs.

"Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré quelqu'un qui siège au Parlement européen donc c'est important de montrer que ce n'est pas une bureaucratie qui n'a pas de visage à Bruxelles, ce sont des gens qui sont élus. C'est aussi pour ça qu'on fait campagne."

Daniel Freund, eurodéputé écologiste en campagne à Hochdahl, près de Düsseldorf. (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO)

Une petite dizaine de militants écologistes attend le député sur le stand installé sur le marché. Ils offrent aux passants des gaufres en forme de tournesol - le symbole des Verts allemands - mais le contact n’est pas toujours facile reconnaît Michelle, qui a rejoint les Verts il y a trois ans. "Il y a beaucoup de gens qui sont un peu agressifs contre les Verts", confie-t-elle.

"On est dans le gouvernement. Tous les changements qu'on a lancés, les gens ont peur que ça leur cause des problèmes, qu'ils aient moins d'argent. L'attitude des gens a beaucoup changé." Michelle, militante verte depuis 3 ans à franceinfo

Mélanie, une assistante juridique de 40 ans qui discute avec un militant, ne se laisse pas convaincre. "Vous devriez veiller à ce que notre système de retraites fonctionne, à ce que le système scolaire fonctionne. Vous n’apportez aucune solution et vous gaspillez l’argent des contribuables. Je suis sûre à 100% de voter pour l’AfD pour sauver l’Allemagne", lance-t-elle.

Créditée d’un peu plus de 15% dans les sondages, l’extrême droite est actuellement en 2e position, derrière les conservateurs, et juste devant le parti écologiste.