Covid-19 : une situation alarmante en Allemagne

À quelques jours de son départ du pouvoir, Angela Merkel annonce des restrictions drastiques pour les non-vaccinés. Jamais, depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne n'avait été aussi durement touchée. "La situation est hautement dramatique, maintenant tout va dépendre de notre capacité à agir vite et fort", a estimé la chancelière allemande. Les non-vaccinés n'ont désormais plus le droit d'aller dans la plupart des lieux publics comme les restaurants ou les salles de concert. Un test négatif ne suffit plus.

Chaque appel en service de réanimation fait monter la tension

La vaccination devient obligatoire pour les soignants. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent en Allemagne. Ces mesures arrivent trop tard pour éviter la saturation de nombreux hôpitaux. En Bavière, chaque appel en service de réanimation fait monter la tension. Choisir les patients qui pourront être intubés est une situation que l'Allemagne n'avait jamais connue.