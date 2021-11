Covid-19 : Allemagne, Pays-Bas, Autriche... Certains pays européens serrent la vis

Dans plusieurs pays européens, l'épidémie de Covid-19 est plus que jamais de retour. L'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Autriche ont décidé de réagir en imposant de nouvelles mesures contraignantes à leurs populations. Les Pays-Bas ont instauré le couvre-feu, l'Autriche a décidé de confiner les non-vaccinés. En Allemagne, le pass sanitaire est entré en vigueur.



Des amendes jusqu'à 1450 euros

Dans les rues de Vienne (Autriche), lundi 15 novembre, les policiers procèdent à des contrôles inopinés. Pour pouvoir profiter des restaurants et de la vie dehors, il faut être vacciné. Selon la police de la ville, les amendes peuvent atteindre 1 450 euros. "C'est de la discrimination. Nous, les non-vaccinés, on est mis au banc de la vie sociale. On ne peut même pas aller prendre un café ou aller au marché de Noël", déplore un Autrichien, qui ne s'est pas fait vacciner à cause de raisons religieuses.