Coronavirus : comment l'Europe va-t-elle se sortir de cette crise au niveau politique ?

L'enjeu du sommet du 23 avril était "d'une part de se mettre d'accord sur la nécessité d'une relance européenne mais aussi sur son objectif", explique Guillaume Klossa. Cet objectif justement sera-t-il : "de redresser les budgets comme on avait fait il y a 10 ans ce qui avait conduit au mur, ou alors un vrai redémarrage de l'économie et une transformation de l'économie européenne" ?

Fixer des priorités

Pour se faire, Guillaume Klossa explique qu'il faut "fixer des priorités, on les a fixé, renforcer le développement durable, renforcer la numérisation de l'économie et puis développer l'autonomie stratégique de l'Union, non seulement pour les technologies clés mais aussi pour toute une série de biens essentiels notamment dans le domaine sanitaire." Tout cela semble fait. Maintenant il rester une autre priorité comme le souligne le fondateur d'EuropaNova : "donner à l'Union européenne un mandat pour définir concrètement le plan."

