Coalition allemande : Paris salue "l'engagement" pour la "souveraineté européenne" du nouveau gouvernement

Le gouvernement français a salué jeudi 25 novembre "l'engagement" en faveur de la "souveraineté européenne" de la nouvelle coalition allemande. "Nous saluons l'accord de coalition présenté par le SPD, les Verts et le FDP hier. (...) Dans le cadre de la coopération franco-allemande, nous souhaitons travailler rapidement avec le prochain gouvernement allemand sur des questions d'intérêt commun, notamment dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement d'Emmanuel Macron a d'autant plus hâte que la présidence française de l'UE, d'une durée de 6 mois, tombe en pleine campagne pour l'élection présidentielle française fin avril. Emmanuel Macron et son gouvernement martèle régulièrement que l'Union européenne doit instaurer sa souveraineté face aux évolutions géopolitiques mondiales, principalement le choix des Etats-Unis de recentrer ses priorités sur son affrontement avec la Chine, reléguant l'Europe au second plan des priorités stratégiques de Washington.