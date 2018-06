Cinéma : "Trois jours à Quiberon" et avec Romy Schneider

1981 : Romy Schneider est une immense star. En cure à Quiberon (Morbihan), elle accepte d'accorder une interview à la presse allemande, qui n'a jamais pardonné l'interprète de Sissi d'avoir rejoint la France. L'interview va vite se révéler impitoyable. Une femme de 42 ans fragilisée par les épreuves de la vie, capable de passer du rire aux larmes en une seconde, et subtilement incarnée par Marie Bäumer, allemande elle aussi, troublante de ressemblance.

Les dernières confidences de Romy

Bien sûr, l'image de l'icône en proie à ses addictions en prend un coup. La fille de Romy elle-même s'en est émue. Il n'empêche : ce film rappelle que dans cette interview, Romy s'était dévoilée comme jamais. "Dans ces trois jours à Quiberon se concentrent en fait toute une vie de douleur, de culpabilité, et ça va faire évidemment beaucoup de scandale, parce qu'elle annonce aux gens qu'elle va mourir", explique Bernard Pascuito, auteur du livre La dernière vie de Romy Schneider. Et moins d'un an plus tard, l'actrice si belle, si fragile, se laissera glisser vers la mort pour devenir à jamais une légende.

