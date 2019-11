Allemagne : des inégalités persistantes entre l'Est et l'Ouest

Si le mur est tombé il y a 30 ans, l'Allemagne est toujours scindée en deux. À l'Ouest, un Allemand gagne en moyenne 3 340 € par mois, à l'Est c'est 550 € de moins. Même constat pour le chômage qui est plus élevé à l'Est. Quant aux 30 entreprises placées en bourse, elles ont toutes leur siège social à l'Ouest, sans exception. Conséquence, deux millions d'habitants de l'Est sont partis à l'Ouest.

L'écart entre l'Est et l'Ouest se réduit

Mais l'écart se réduit avec un boum de croissance spectaculaire en ex-RDA : +102% après réunification, grâce notamment à des subventions massives. Par ailleurs, les femmes de l'Est sont plus nombreuses à avoir un emploi et les retraites sont plus élevées. Si les inégalités persistent, globalement, tous les Allemands sont gagnants. Avec 83 millions d'habitants, le pays est le plus peuplé et le plus riche d'Europe, la 4e puissance économique mondiale

