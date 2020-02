Chômage : une baisse moins rapide que nos voisins européens

Le chômage enregistre son plus bas niveau depuis la crise de 2008. Mais si l'on compare ces données avec nos voisins européens, le bilan est plus mitigé. "Visiblement, la France bénéficie d'une tendance mondiale, le chômage baisse, mais plus lentement que chez nos voisins européens", révèle le journaliste Julien Cholin sur le plateau du 19/20.

Une économie allemande basée sur l'exportation

Les Allemands sont plus performants en la matière, ce qui s'explique par la structure industrielle de l'économie du pays. Elle est basée sur l'exportation et a bénéficié immédiatement du retour de la croissance mondiale. "Pour beaucoup d'économistes, c'est aussi lié aux politiques allemandes qui ont assoupli le droit du travail, on a beaucoup parlé de ces mini-jobs allemands, très pratiques pour les entreprises, mais très précaires", conclut le journaliste.