Berlin : dîner prévu sur fond de désaccords entre Emmanuel Macron et Angela Merkel

De gros désaccords ont éclaté au grand jour entre les deux grandes puissances européennes. Dimanche 10 novembre, Angela Merkel et Emmanuel Macron doivent dîner ensemble à Berlin (Allemagne) et les discussions risquent d'être animées. "Sur l'Otan d'abord, Emmanuel Macron estime que l'organisation militaire est en état de mort cérébrale. C'est un jugement intempestif lui a déjà répondu Angela Merkel", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets depuis Berlin.

L'Allemagne attachée à la rigueur budgétaire

Autre sujet sensible : l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans. Le président français veut freiner les discussions, ce qui provoque la déception de la chancelière allemande. "Il y a cette fameuse règle des 3% de déficit budgétaire. Pour Emmanuel Macron, c'est un débat d'un autre siècle. Clairement, il demande plus d'investissements, plus de dépenses, un plan de relance de la part de l'Allemagne, qui pour l'instant ne veut pas en entendre parler", conclut le correspondant.

