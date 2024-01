Allemagne : une mobilisation d'une rare ampleur contre l'extrême droite

Lundi 22 janvier, Emmanuel Macron est en déplacement en Allemagne. Outre-Rhin, près d'un million et demi de personnes sont descendues dans la rue ce week-end pour dire "non" à l'extrême droite dans une mobilisation d'une rare ampleur. - (franceinfo)

De Berlin à Munich, en passant par Francfort ou Brême, partout, des manifestations d'une rare ampleur ont eu lieu en Allemagne, le week-end du 20 et 21 janvier. Elles ont rassemblé au total plus de 1,4 million et demi de personnes pour dire "non" à l'extrême droite. Tout un peuple est sous le choc, renvoyé aux heures les plus sombres de son histoire, depuis que le média d'investigation Correctiv, relayé en France part Médiapart, a révélé qu'en novembre dernier, des extrémistes de l'AfD s'étaient réunis dans un hôtel près de Postdam pour planifier une expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Une "atteinte contre la démocratie"

La ministre de l'Intérieur a comparé le projet de l'AfD de renvoyer vers l'Afrique du Nord jusqu'à deux millions de personnes à la Conférence de Wannsee en 1942 où les Nazis planifiaient l'extermination des Juifs européens. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a lui-même manifesté il y a sept jours, dénonce une "atteinte à la démocratie".