Allemagne : une campagne pleine de clichés

Obsédés par la rigueur, maniaques avec leurs voitures, nudistes... Ces clichés sur les Allemands ont la vie dure. Outre-Rhin, le gouvernement vient de lancer une campagne pleine de ces stéréotypes avec pour slogan : "C'est tellement allemand". "On aime les voitures, donc bien sûr on les lave plus que les autres pays", avoue un homme interrogé à une station-service.

"L'Allemagne est devenue une nation très tard"

Selon l'historien Hanno Hochmuth, cette campagne sert à renforcer le sentiment d'union nationale qui n'a rien d'évident dans le pays. "L'Allemagne est devenue une nation très tard. Le fédéralisme est très fort, il y a des particularités régionales beaucoup plus marquées qu'en France", détaille-t-il. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette campagne d'affichage à plus de 8 millions d'euros basée sur l'humour.

