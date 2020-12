Allemagne : un whisky de seigle venu de la Spree

Cet alambic n'est pas américain, pourtant il distille du whisky de seigle. Le fameux "rye whisky" est une exception en Allemagne. Les trois créateurs de cette distillerie artisanale se sont installés il y a 16 ans au cœur de la forêt de la Spree. Produire en pleine forêt a pour eux été un nouvel atout durant la période de pandémie. "En fin de compte, nous avons eu de la chance car beaucoup de gens ne sont pas allés à l'étranger mais ont exploré l'Allemagne, confie Steffen Löhr, responsable de la production. Certains d'entre eux sont passés par ici et nous ont aidés à traverser cette crise en limitant les dégâts."

Changer les habitudes des consommateurs

En 2004, ils s'installent au sud de Berlin pour une bonne raison : le microclimat de la région, aux écarts de températures importants, garantit des interactions intenses entre le whisky et le bois des fûts de maturation. En effet, 60 à 80% des saveurs du whisky proviennent des fûts. Ce whisky de seigle local attire des amateurs curieux. "Cela arrive lentement aux consommateurs, du moins la prise de conscience qu'il y a d'autres whiskys que les whiskys écossais, irlandais, américains et japonais, explique Bastian Heuser, responsable marketing. Mais cela demande beaucoup de travail." Le seigle provient des producteurs locaux. La région de Brandebourg est la plus grande productrice de seigle en Europe.