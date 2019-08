VIDEO. Allemagne : un quartier évacué à la suite de la disparition d'un cobra

Il se cache probablement dans l'une des maisons de la ville d'Herne (Allemagne). Le mystérieux cobra, disparu d'un appartement dimanche 25 août, est traqué par des dizaines de pompiers, policiers et spécialistes des reptiles. "Il a grimpé partout. Il faisait un bruit très effrayant. Il bougeait sa queue (...) J'ai eu de la chance, je crois qu'il ne m'a pas vue, je me suis enfuie en courant", détaille Lisa-Marie Schapeit, habitante qui l'a aperçu en premier dans les couloirs d'un immeuble.

Des consignes de prudence extrêmes

Depuis quatre jours, l'animal qui s'est échappé de son terrarium reste introuvable. La police repend au sol de la farine pour repérer d'éventuelles traces de son passage et du ruban adhésif double-face pour l'immobiliser. Des dizaines de personnes ont été évacuées et il est recommandé de fermer les fenêtres et de boucher les conduits d'aération. Des consignes de prudence extrêmes. Le venin du cobra peut conduire à la paralysie et à un arrêt respiratoire. Mercredi 28 août, des responsables politiques allemands ont réclamé des conditions beaucoup plus strictes pour pouvoir posséder ce genre d'espèce dangereuse.

Le JT

Les autres sujets du JT