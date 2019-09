Allemagne : un plan à 100 milliards d'euros pour sauver le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des collégiens sous les fenêtres d'Angela Merkel. Vendredi 20 septembre, des adolescents se sont rassemblés devant la Chancellerie pour demander un tournant écologique en Allemagne. Le gouvernement doit annoncer le même jour des mesures fortes en matière de préservation du climat.

"On ne réglera pas le problème simplement avec des demi-mesures"

Taxes sur le carbone, sur les billets d'avion, subventions massives pour les transports publics... 100 milliards d'euros d'investissements sont prévus pour réduire les émissions de CO2. "On ne réglera pas le problème simplement avec des demi-mesures, donc on est déterminés à trouver des solutions", a indiqué le ministre de l'Économie, Olaf Scholz. Mais dans un pays où le charbon est encore à l'origine de 40% de l'électricité et où l'industrie automobile emploie 800 000 personnes, les mesures annoncées seront-elles suffisantes ? Pour certains militants, il s'agit d'un "coup médiatique".

