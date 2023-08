Allemagne : un mémorial dédié aux Juifs déportés en partie incendié à Berlin

L'incendie s'est produit au mémorial de la "Voie 17" de la gare de Grunewald, d'où ont été déportés 50 000 Juifs allemands vers les camps de concentration et d'extermination.

Une boite à livres sur le national-socialisme, élément d'un monument berlinois dédié aux Juifs déportés par les Nazis, a été incendié par un inconnu, a annoncé, samedi 12 août, la police berlinoise. "Presque tous les livres ont été brûlés", a précisé la police sur Twitter (rebaptisé X). A l'aube, deux témoins ont vu un homme mettre le feu à cette boîte à livres. Elle fait partie d'un ensemble commémoratif baptisé la "Voie 17" de la gare de Grunewald, dans l'ouest de Berlin. Une enquête a été ouverte.

De la "Voie 17", ont été déportés à partir de 1941 environ 50 000 Juifs allemands vers les camps de concentration et d'extermination, à Riga, Varsovie, Auschwitz et Theresienstadt. Dans ce mémorial, qui a été inauguré en janvier 1998, ont été scellées par ordre chronologique, sur la voie d'où sont partis les convois de la mort, 186 plaques avec la date de départ du train, le nombre de juifs à bord et leur destination finale. "La végétation qui s'est frayé un chemin sur les rails fait partie du mémorial : elle est le symbole que de cette voie, aucun train ne quittera plus jamais cette gare", est-il écrit sur le site officiel de la capitale.