Allemagne : retour sur la carrière politique d'Angela Merkel

Dans une diplomatie de tension, l'Europe saura-t-elle faire bloc et définir une politique commune ? Elle devra oeuvrer sans Angela Merkel, véritable pivot historique de l’Union européenne, qui s'apprête à quitter le pouvoir en Allemagne.

Après 4 mandats et 16 années au pouvoir, Angela Merkel va céder son fauteuil de chancelière lors des prochaines élections en Allemagne. Le 22 novembre 2005, elle avait été élue chancelière pour la première fois de sa carrière et son sourire laissait penser qu'elle était intimidée au moment de son élection. Très vite, c'est l'image d'une dame de fer qui prendre cette place, prête à laisser la Grèce au bord de la faillite.

Angela Merkel, la chancelière des crises en Europe

Caricaturée dans les rues d'Athènes (Grèce), elle est surnommée "la chancelière des crises" à travers l'Europe. La plus importante sera celle de 2015, lorsque plusieurs centaines de milliers de migrants voulaient entrer en Europe. En 2015 et 2016, plus d'un million de réfugiés furent accueillis en Allemagne. Pendant la crise du Covid-19, les grands discours ont été rares, à la place les Allemands ont reçu des leçons de mathématiques de la part de la chancelière, scientifique de formation.