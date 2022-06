Allemagne : les relations entre Angela Merkel et Vladimir Poutine sont questionnées

Depuis son départ de la chancellerie, Angela Merkel est critiquée pour ses relations avec Moscou durant ses seize années au pouvoir. "Elle a espéré, via une coopération avec la Russie, qu'on pouvait maîtriser la Russie", analyse Sabine Von Oppeln, politologue à la Freie Universität Berlin. L'ex-chancelière est critiquée pour avoir soutenu la construction de gazoducs, qui ont rendu l'Allemagne dépendante de la Russie pour plus de la moitié de ses importations. Au 100ème jour de guerre en Ukraine, vendredi 3 juin, un embargo du pétrole russe n'est pas envisageable pour le pays.

L'ex-chancelière a condamné la guerre de la Russie

Les Allemands sont partagés par l'attitude de la femme politique. "Elle aurait dû diversifier plus les sources d'énergie", assure un homme. "Elle a fait des erreurs, mais on est toujours plus malins après coup", tempère un autre. Dans la semaine, Angela Merkel a condamné "la guerre d'agression barbare menée par la Russie", sans répondre de sa politique.