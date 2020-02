Allemagne : les motivations de Tobias R., auteur présumé des attaques d'Hanau

Après la découverte par les forces spéciales du corps sans vie de Tobias R., 43 ans, l'auteur présumé des attaques d'Hanau, en Allemagne, on en sait plus sur son profil et sur ses motivations. "Une personnalité complotiste, xénophobe, au discours délirant, affirmant par exemple vouloir éradiquer le Maghreb. Voici ce qui ressort de l'examen des nombreux documents laissés par l'homme à son domicile. Notamment, une longue lettre d'aveu de 24 pages, où il exprime la haine des étrangers. La justice allemande s'oriente d'ailleurs vers cette piste", explique Hugues Huet, en direct sur place.

Des vidéos xénophobes

L'homme, retrouvé mort à son domicile par la police, a laissé également quatre vidéos. "Tobias R. avait créé un site internet où il scandait ses obsessions : la suppression des populations étrangères et la domination de la race blanche. Rien n'indique cependant qu'il ait appartenu à un réseau néonazi, d'ailleurs, il semblait un peu coupé du monde extérieur. Il avait fait des études de commerce, mais rien n'indique non plus qu'il ait un jour travaillé. À son domicile, un second corps a été retrouvé, il s'agit de celui de sa mère de 72 ans", précise le journaliste.