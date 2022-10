Allemagne : les militants écologistes multiplient les actions radicales

France 2

Dans un musée proche de Berlin (Allemagne), deux militants écologistes s'en sont pris à un tableau de Monet estimé à 110 millions d'euros, en le recouvrant de purée. "Nous sommes en pleine catastrophe climatique", a déclaré une militante. La peinture, protégée par une vitre, n'a pas été endommagée, mais le message est passé. À Londres (Royaume-Uni), il y a dix jours, un tableau de Van Gogh a été aspergé de sauce tomate. Le mouvement s'étend à travers l'Europe, mais en Allemagne, les actions radicales de militants écologistes se multiplient.

La population divisée

Ainsi, en Allemagne, l'alarme incendie a été déclenchée dans le Parlement pour alerter sur la crise climatique, et des militants ont bloqué la circulation. Pour les militants, ce type d'action est le dernier moyen pour faire bouger les choses face à l'urgence climatique. Dans la population, si certains jeunes semblent adhérer à ce discours, ce n'est pas le cas des plus âgés. Du côté des Verts, on sent de l'embarras, car certains dirigeants ont pu participer, par le passé, à des actions de désobéissance civile.