Désintox. Non, les activistes qui ont versé de la sauce tomate sur un tableau de Van Gogh à Londres n'étaient pas financées par le lobby du pétrole

Vendredi 14 octobre, deux activistes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont créé le scandale en renversant de la sauce tomate sur le tableau de Van Gogh “Les Tournesols”, exposé à la galerie nationale de Londres. « Qu’est-ce qui a le plus de valeur, l’art ou la vie ? » ont lancé les deux militantes devant des caméras, les mains collées au mur du musée avec de la colle extra-forte.



Cette action choc n’a pas dégradé le tableau qui était protégé par une vitre, mais n'a pas fait l’unanimité parmi les activistes écologistes de tout bord. « Ce sont des imbéciles » a ainsi dénoncé le journaliste engagé pour le climat Hugo Clément.

Jugée contreproductive, l’action a même rapidement été présentée par des internautes comme un coup monté par l’industrie du pétrole pour décrédibiliser les activistes écolos. « Pourquoi personne ne parle du fait que ce groupe est financé par Aileen Getty, une véritable héritière du pétrole. Vous avez juste à chercher ce que fait le groupe "Just Stop Oil". C'est une performance. Les compagnies pétrolières les paient pour faire passer de vrais activistes pour des "tarés". » note ainsi un internaute.

Ce financement n’a pourtant rien de secret, puisque Just Stop Oil affiche qu’il reçoit de l’argent du Climate Emergency Fund, un fond créé par Aileen Getty, l’héritière et petite-fille de Jean Paul Getty, qui a fait fortune dans le pétrole grâce à son entreprise Getty Oil.



Mais ceci ne démontre pas que Aileen Getty a voulu faire un mauvais tour aux activistes. Getty Oil a fait faillite en 2011 et depuis son héritière a financé de nombreuses actions philanthropiques pour la planète ou contre le sida. Selon le New York Times, elle a versé un million de dollars au fond, qui finance une centaine d’associations.

