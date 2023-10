Allemagne : le trafic aérien brièvement suspendu à Hambourg après une "menace d'attentat visant un avion iranien"

Près de 200 passagers et 16 membres d'équipage ont été dirigés vers une porte d'évacuation séparée. Leurs bagages ont été fouillés.

Des menaces visant un avion en provenance d'Iran. Le trafic aérien a été suspendu à la mi-journée, durant environ une heure et demie, lundi 9 octobre, au-dessus de l'aéroport de Hambourg en Allemagne, quelques heures avant une rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Le trafic a pu reprendre autour de 14 heures, heure locale, selon l'aéroport de Hambourg.

La police fédérale avait reçu lundi matin "par e-mail une menace d'attentat visant un avion iranien", a déclaré le porte-parole de la police aéroportuaire à l'AFP. Elle a jugé "sérieuse" cette menace, et l'appareil a donc été mis "en position de sécurité" à son arrivée en provenance de Téhéran, vers 12h30. Les 198 passagers et 16 membres d'équipage ont été dirigés vers une porte d'évacuation séparée et soumis à un contrôle de sécurité tandis que l'avion et les bagages ont été fouillés.

L'avion transportant depuis Paris le président de la République est attendu dans l'après-midi à Hambourg. Il doit atterrir sur un aéroport secondaire, celui de Hambourg-Finkenwerder, à proximité du site de l'avionneur Airbus où se rendra Emmanuel Macron.