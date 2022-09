Allemagne : le chancelier Olaf Scholz testé positif au Covid-19

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a été testé positif au Covid-19 au retour d'une tournée au Moyen-Orient, a annoncé lundi 26 septembre le porte-parole du gouvernement.

Heute ist @Bundeskanzler Scholz positiv auf #Corona getestet worden. Er hat milde Erkältungssymptome und sich sofort in Isolation begeben. Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt. Die #MPK am Mittwoch will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen. — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) September 26, 2022

Le dirigeant de 64 ans a présenté de "légers symptômes" de rhume, avant d'être testé positif lundi et de se mettre à l'isolement dans son appartement de la chancellerie, selon Steffen Hebestreit. Ses rendez-vous des prochains jours seront assurés en virtuel, a précisé le porte-parole.

Le chancelier allemand a été testé positif au retour d'une tournée express ce week-end en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, destinée notamment à trouver pour l'Allemagne de nouvelles sources d'approvisionnement énergétique. Les Emirats arabes unis et l'Allemagne ont notamment signé dimanche un accord prévoyant la fourniture en 2022 et 2023 de gaz liquéfié (GNL) et de diesel de ce pays du Golfe à Berlin.