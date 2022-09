Energie : les Emirats vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel

A l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Abou Dhabi, samedi 24 septembre, les Emirats arabes unis et l'Allemagne ont signé dimanche un accord prévoyant la fourniture en 2022 et 2023 de gaz naturel liquéfié (GNL) et de diesel de ce pays du Golfe à Berlin.

Le dirigeant allemand a entamé une tournée dans le Golfe dans l'espoir de sceller de nouveaux accords énergétiques pour remplacer les fournitures russes et atténuer la crise énergétique provoquée par l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Jusqu'à 250 000 tonnes par mois de diesel en 2023

Lors de la signature de l'accord, le ministre émirati de l'Industrie, Sultan al-Jaber, s'est félicité d'un "nouvel accord historique" qui "renforce le partenariat énergétique en pleine expansion entre les Emirats arabes unis et l'Allemagne". Olaf Scholz a lui "salué" un accord sur la "sécurité énergétique".

L'agence de presse Wam des Emirats arabes uni fait état d'une livraison directe de diesel réalisée en septembre et d'un accord pour fournir jusqu'à 250 000 tonnes par mois de diesel pour 2023. Les Emirats fourniront également "une cargaison de GNL qui sera livrée fin 2022 et utilisée pour la mise en service du terminal flottant d'importation de GNL de l'Allemagne à Brunsbuettel", un port de la mer du Nord.