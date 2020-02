Allemagne : la ville d'Hanau sous le choc après deux attaques meurtrières

Il fait partie des amis proches d'une des victimes. Jeudi 20 février, dans la matinée, un habitant est venu déposer la première rose devant le lieu de la fusillade qui a fait cinq morts la veille. "Je connais des personnes blessées, et les victimes qui gisaient au sol, je les connais aussi", explique un autre habitant, bouleversé. Tous connaissent bien le bar à chicha où l'attaque a eu lieu, car tous ont grandi dans les immeubles qui l'entourent.

Un tag portant le nom du tireur présumé

On y venait pour regarder un match de foot, jouer ou tout simplement fumer une chicha. Pour tous, c'est vraiment un lieu de vie entre communautés qui a été visé, principalement Kurdes et Turques. Ses membres s'interrogent. Dans le quartier, un tag reprend le nom du tireur présumé et serait présent depuis plusieurs mois. Le tireur aurait-il délibérément choisi l'endroit et prémédité son attaque, en venant dans ce quartier après la première fusillade dans le centre-ville ?

