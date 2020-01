Allemagne : la sortie du charbon validée en conseil des ministres

Le pays vise un abandon du charbon au plus tard en 2038 et pourrait "avancer de trois ans" cette échéance, à 2035. Les organisations gouvernementales pressent le gouvernement d'accélérer ses efforts.

Le projet de loi allemand sur la sortie du charbon au plus tard en 2038 a été adopté mercredi 29 janvier en conseil des ministres, malgré les critiques d'organisations environnementales qui trouvent que cela ne va pas assez vite.

Présenté mi-janvier après des mois de négociations sous la pression croissante des défenseurs du climat, ce document de 202 pages prévoit notamment le calendrier et des indemnités pour l'arrêt progressif des centrales à charbon. L'Allemagne vise un abandon du charbon au plus tard en 2038 et pourrait "avancer de trois ans" cette échéance, à 2035, en fonction des bilans d'étape menés en 2026 et 2029.

Accélérer les efforts

Mais les défenseurs du climat, dont la branche allemande du mouvement Fridays for Future et l'organisation Greenpeace, pressent le gouvernement d'accélérer des efforts. Des manifestants se sont rassemblés devant la chancellerie, dont certains étaient vêtus de masques représentant Angela Merkel et le ministre de l'Economie Peter Altmaier.

"Votre charbon menace notre avenir" et "le charbon tue la protection du climat" pouvait-on lire sur des pancartes. D'autres demandaient "d'arrêter Datteln 4", une nouvelle centrale au charbon dans le bassin rhénan dont la mise en service est prévue cet été.

La fermeture des centrales à lignite, charbon brun particulièrement polluant, débutera le 31 décembre 2020 avec un complexe opéré par le groupe RWE à proximité de la mine de Garzweiler, dans l'ouest du pays. Berlin a promis 4,35 milliards d'euros d'indemnités, réparties "sur une quinzaine d'années suivant les fermetures" parmi les exploitants de centrales à charbon.