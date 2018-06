Cathédrale de Berlin : la police tire sur un homme armé d'un couteau, il ne s'agit pas d'un incident terroriste

La police allemande a tiré sur un homme armé d'un couteau à l'intérieur de la grande cathédrale de Berlin, dimanche 3 juin, ont indiqué les forces de l'ordre sur Twitter. D'après le message, le suspect "causant des troubles" a été blessé aux jambes. La police a, par ailleurs, précisé que l'homme, âgé de 53 ans et de nationalité autrichienne, n'avait pas de "motivation terroriste ou islamiste".

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

