Allemagne : la lionne recherchée autour de Berlin était probablement un sanglier, selon les autorités locales

L'alerte a pris fin, après de vingt-quatre heures de recherches intenses, en vain.

La lionne restait introuvable, et pour cause : c'était sûrement un sanglier. Après plus de vingt-quatre heures de recherches menées par des centaines de policiers, l'alerte est levée à Berlinen Allemagne, vendredi 21 juillet. L'animal recherché "n'est pas une lionne" mais plus "probablement" un sanglier, annonce le maire de Kleinmachnow, la commune où la présence de la bête avait été signalée.

Cet animal premièrement identifié comme étant une lionne par plusieurs témoins a été filmé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le présumé félin a ensuite été vu "par des collègues policiers pendant la nuit", a assuré une autre porte-parole de la police locale.

Après avoir déployé un vaste dispositif de policiers, de drones, d'hélicoptères, le maire de Kleinmachnow avait annoncé, vendredi matin, l'arrivée de traqueurs d'animaux professionnels, avant de mettre fin à l'alerte. "Je pars du principe qu'il n'y a pas de danger à Berlin et dans les environs", a conclu l'élu.