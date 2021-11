Allemagne : l'auteur de l'attaque au couteau en Bavière a été interné en psychiatrie, annoncent les autorités

L'auteur de l'attaque au couteau dans un train à grande vitesse ICE en Bavière, en Allemagne, a été interné dans un hôpital psychiatrique, a annoncé dimanche 7 novembre le procureur de Nuremberg-Fürth chargé du dossier, Gerhard Neuhof. Le jeune homme, un réfugié politique syrien de 27 ans arrivé dans le pays en 2014, a blessé quatre personnes samedi dans un train à grande vitesse allemand circulant entre la Bavière et Hambourg, avec 208 passagers à bord.

Une agression dans un contexte tendu

Une première évaluation par un expert de l'auteur de l'agression a conclu à une "schizophrénie délirante et paranoïaque" et à une forte altération de la responsabilité pénale, a déclaré à la presse le procureur de Nuremberg-Fürth chargé du dossier, Gerhard Neuhof. Le jeune homme a déclaré se sentir poursuivi par des policiers qui le surveilleraient et chercheraient par ce biais à le rendre fou, a souligné le procureur, ajoutant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure policière particulière. Il a été interné en attendant de plus amples examens. "Il n'y a aucun élément pointant en direction d'une motivation islamiste", a précisé la responsable de la police locale, Sabine Nagel.

Même si la piste terroriste a été écartée, ces faits sont intervenus dans un contexte tendu en Allemagne, confrontée ces dernières années à plusieurs attaques jihadistes.