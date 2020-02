Allemagne : fusillades meurtrières dans deux bars à chicha

Mercredi 19 février, dans la nuit, c'est une scène de confusion qui se déroule devant un bar à chicha du centre-ville d'Hanau, en Allemagne. Quelques instants plus tôt, vers 22 heures, une fusillade a éclaté, faisant plusieurs victimes. L'auteur présumé de l'attaque reprend sa voiture et se rend dans un autre établissement. L'assaillant aurait alors sonné à la porte d'un autre bar à chicha et ouvert le feu dans la zone fumeurs. Les occupants d'un véhicule à proximité auraient également été pris pour cible.

L'auteur présumé avait revendiqué des positions d'extrême droite

Au total, sur les deux sites d'attaque, neuf personnes sont décédées. "L'oncle de notre ami s'est fait tirer dessus, juste derrière nous, nous sommes venus exprimer notre soutien", explique un homme. L'auteur présumé avait évoqué des thèses complotistes dans des vidéos, et dans une lettre, il avait revendiqué ses positions d'extrême droite. Après les attaques, la police s'est lancée dans une chasse à l'homme à grande échelle, mais la voiture à bord de laquelle l'homme a fui a été vite repérée, remplie de munitions et stationnée juste devant son domicile. L'auteur présumé a été retrouvé mort à son domicile.

Le JT

Les autres sujets du JT