Allemagne : favoriser le travail des femmes

En Allemagne, l'enjeu pour les entreprises en manque de main-d'oeuvre est de favoriser l'emploi de femmes. Aujourd'hui, seules 30% des mères de famille travaillent. Pour remédier à ça, de plus en plus de sociétés installent, collées à leurs locaux, des structures d'accueil des enfants, pour inciter les femmes à reprendre plus rapidement une activité professionnelle. "De temps en temps, je regarde par la fenêtre, je vois mes fils jouer dehors, je suis tranquille", explique Laura Egetemeyr, qui a opté pour ce système.

1 000 euros par mois et par enfant

À temps partiel, elle peut alors récupérer ses enfants chaque jour à midi, un compromis entre vie de famille et vie professionnelle rendu possible grâce au jardin d'enfants. Aidée par la commune, la société qui emploie Laura débourse environ 1 000 euros par mois et par enfant. "Ça vaut le coup pour nous parce que nos employés restent moins longtemps en congé maternité", souligne Cornélia Jakobschy, directrice de l'entreprise.