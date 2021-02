Allemagne : Erika Rischko, star de TikTok à 81 ans

À 81 ans, Erika Rischko affiche son énergie incroyable sur ses vidéos qu'elle poste sur TikTok. Elle se filme notamment en train de muscler ses bras ou ses jambes. Ses petits clips rythmés impressionnent les internautes partout dans le monde. Une séance de pompes a par exemple récolté deux millions de vues.

"Tout cela me donne de l'énergie"

L'objectif de celle que l'on surnomme Mamie Fitness est de motiver un maximum de monde. "C'est surtout danser qu'on devrait faire plus. Moi, j'aimerais danser plus souvent", confie Erika Rischko, amusée. Son mari n'a pas eu le choix : lui aussi fait désormais le buzz dans le monde entier grâce à ses interventions dans les vidéos de sa femme. Pour atteindre ce niveau, pas de secret : il faut s'entraîner. Erika Rischko s'est inscrite à l'âge de 55 ans dans une salle de sport, mais sans imaginer un tel succès. Sa fille a commencé à poster les vidéos au début du premier confinement l'an dernier. "Je n'ai jamais eu autant confiance en moi qu'en ce moment, tout cela me donne de l'énergie", glisse Erika Rischko.

