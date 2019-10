Allemagne : deux personnes tuées après l'attaque d'une synagogue

Sur une vidéo amateur, on aperçoit un homme casqué et armé d'un fusil. Au milieu de la rue, abrité derrière un véhicule, il tire à plusieurs reprises. Peu avant 13 heures mercredi 9 octobre, une synagogue a été prise pour cible à Halle, en Allemagne. À quelques centaines de mètres, c'est un restaurant turc qui est visé. À l'intérieur, des témoins ont échappé de peu à la mort. "Il a lancé quelque chose qui ressemblait à une grenade à main, mais elle a rebondi sur le cadre de la porte et elle a explosé juste devant une veille femme, (...) là, il a commencé à tirer avec son fusil et tout le monde a couru", rapporte Conrad Rossler, présent au moment de l'attaque.

13 000 extrémistes jugés dangereux en Allemagne

Le bilan provisoire fait état de deux morts et deux blessés. Un suspect a été arrêté dans l'après-midi. Très vite, la ville de Halle est bouclée et les synagogues sécurisées. Les autorités parlent déjà d'un acte terroriste d'extrême droite dans un pays ou près de 13 000 extrémistes jugés dangereux sont recensés.

