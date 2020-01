Allemagne : des trains moins chers pour l'environnement

Les trains allemands passent à l'offensive contre le changement climatique. Pour inciter les voyageurs à ne plus prendre l'avion, jugé trop polluant, la Deutsche Bahn baisse ses tarifs : -10% pour tous les billets sur les trajets de plus de 50 km. Selon le ministère de l’Environnement, le train émet jusqu'à six fois moins de gaz à effet de serre que l'avion par kilomètre parcouru. Le gouvernement à Berlin a donc décidé de réduire la TVA sur le transport ferroviaire, une baisse immédiatement répercutée sur le prix des tickets.

Les voyages à vélo favorisés

Dans sa dernière campagne publicitaire, la Deutsche Bahn compare l'Arizona à la vallée du Rhin et Francfort-sur-le-Main à New York. Par ailleurs, les usagers qui voyagent avec leur vélo auront plus de place dans les rames. Enfin, cette baisse des tarifs concerne uniquement les trains grandes lignes.