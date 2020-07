Allemagne : des soldes non réglementées et toute l\'année

"Reduziert" pour réductions. Dans les rues de Berlin, ce type de panneau est visible toute l'année. Les soldes en Allemagne, c'est quand on veut, comme on veut, aucune période, aucune règle imposée. Les clients y ont pris goût. Dans une boutique de vêtements, la propriétaire a choisi de miser sur 14 semaines de soldes d'affilée, de début juin à début août. L'objectif : écouler les invendus du confinement.

Pas toujours rentable

"Ça nous permet d'être flexibles : quand j'ai une collection, ou une partie de collection qui ne marche pas fort, je peux mettre les articles en solde dès le début de saison. Et je regarde aussi les prix sur Internet, pour voir quels articles sont soldés. Ça me permet de m'adapter pour les concurrencer", explique-t-elle. Plus de flexibilité et moins de ruée dans les magasins. 70% des Allemands privilégient les articles soldés. Résultat en boutique : c'est à qui propose les meilleures réductions, et ce n'est plus toujours rentable pour le commerçant.

