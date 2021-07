Le bilan est lourd et il pourrait encore s’aggraver. Au moins 103 personnes ont perdu la vie et des centaines d’autres ont disparu à la suite d’importantes inondations en Allemagne, jeudi 15 juillet. Près de Cologne, à Erfstadt-Blessem, un important glissement de terrain s’est produit. Il ne reste parfois que des miettes des habitations ; les routes sont désormais au bord de falaises et la population est médusée. Les quartiers sont envahis par les eaux et les sols ne résistent plus.

"Ce qui frappe, c’est le silence"

Pour les secours, il est difficile d’intervenir et de porter assistance. Seuls les hélicoptères peuvent être utilisés pour l’heure. "C’était le chaos. On ne voit que ça dans les médias et maintenant c’est devant notre porte. Tout cela est effrayant et impressionnant", raconte une femme. Un homme a dû passer la nuit enfermé chez lui, avec de l’eau jusqu’à la taille. Les habitants tentent de nettoyer tant bien que mal leur logement. "C’est une vision terrifiante. Les voitures sont à moitié dans le vide, les routes n’existent plus. Ce qui frappe, c’est le silence. Les habitants sont choqués", relate Laurent Desbonnets, en duplex de Erfstadt-Blessem.