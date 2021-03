Allemagne : des “boîtes à bébés” permettent aux mères en détresse d’abandonner leur enfant anonymement

À l’abri des regards, loin de l’entrée principale, une maternité allemande a installé une boîte à bébés pour les situations désespérées. Derrière la trappe, des coussins, des couvertures, et une lettre pour expliquer à la mère qui fera le choix d’abandonner son enfant ce qu’il va se passer. Une caméra et une alarme permettent de venir aussitôt chercher le bébé. En Allemagne, depuis 20 ans, au moins 300 bébés ont été abandonnés dans ces boîtes, dans l’anonymat le plus total.

Un dispositif mis en place après plusieurs faits divers

Surnommée Bianca, une femme témoigne des raisons qui l’ont poussée à abandonner son enfant. Elle explique que c’était sa décision. "J’étais là, déprimée, je voyais tout en noir et blanc, comme dans un film. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus m’occuper du foyer, faire la cuisine, je ne voyais pas d’autre choix, mes batteries étaient vides", raconte-t-elle. Son enfant de quatre semaines et demie a été récupéré par une équipe médicale il y a moins d'un an. Ce dispositif est apparu dans les années 2000 après plusieurs cas d’infanticides.

