Allemagne : au moins quatre morts et 30 blessés dans le déraillement d'un train dans les Alpes bavaroises

C'est "une nouvelle bouleversante", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Au moins quatre personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées, vendredi 3 juin, en Allemagne dans le déraillement d'un train régional dans les Alpes bavaroises. Peu après le départ de la station de montagne de Garmisch-Partenkirchen, plusieurs wagons d'un train à destination de Munich sont sortis des rails au niveau de la commune de Burgrain.



Quinze personnes blessées ont dû être transportées dans les hôpitaux de la région, a précisé le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, qui s'est rendu sur place. Une femme, grièvement blessée, est morte lors de son transfert vers un hôpital. Les trois autres morts étaient coincés sous un wagon, a-t-il ajouté, précisant que d'autres corps pourraient être découverts.

La cause de l'accident inconnue

Des secours ont aussi été envoyés de l'Autriche voisine et six hélicoptères mobilisés, selon la chaîne d'informations en continu N-TV. Un porte-parole de la police locale a précisé à la télévision que le train régional était "très fréquenté et que de nombreuses personnes l'utilisaient, d'où le nombre élevé de blessés".

La cause de l'accident n'est pas connue à ce stade. Mais sur la radio bavaroise publique, le ministre régional des Transports, Christian Bernreiter, a évoqué un probable "problème technique, soit sur le train soit sur les voies" et a exclu tout acte malveillant.