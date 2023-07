Allemagne : au cœur des soirées cosmopolites de Berlin

Le 20 Heures du samedi 29 juillet vous fait découvrir un samedi soir à Berlin. Capitale de l’Allemagne, c’est aussi la capitale de la fête avec ses clubs souterrains devenus temples de la musique techno. La tour de la télévision est aussi une visite incontournable car c’est l’édifice le plus élevé du pays.

À Berlin (Allemagne), c’est comme si la capitale administrative et sérieuse se couchait en même temps que le soleil. C’est alors une tout autre réputation que défend la ville, celle de capitale européenne de la fête. À 19h30, pour commencer la soirée, les Berlinois ont beau le connaître par cœur, un mur reste le passage obligé, en particulier la portion d’un peu plus d’un kilomètre rempli de graffiti. "C’est cool et ça change tout le temps, il y a toujours des nouvelles peintures qui arrivent", précise une Allemande.





La tour de la télévision culmine à 368 mètres





Pendant que les touristes multiplient les photos, les Allemands commencent l’apéro. "Pas besoin de se préparer, on s’habille comme on veut et on s’amuse", affirme une jeune fille. Puis vient le moment de dîner. Berlin n’est pas réputé pour sa gastronomie, même dans les lieux d’exception comme au sommet de la tour de la télévision qui culmine à 368 mètres de hauteur. En haut, à 21h30, c’est l’heure de pointe pour admirer les derniers rayons du soleil. En cuisine, le chef prépare une spécialité allemande. À minuit, des files de plusieurs centaines de mètres et des heures d’attente se forment pour rentrer dans des clubs mythiques.