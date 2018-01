Allemagne : accord trouvé entre Angela Merkel et les sociaux-démocrates

En Allemagne, quatre mois après les élections législatives, Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont enfin parvenus à un accord de coalition. La chancelière allemande remporte là une importante victoire. "On le sait, Angela Merkel est passée maître dans l'art du compromis. Elle l'a montré une nouvelle fois en arrachant cet accord aux sociaux-démocrates au bout de la nuit, au bout du suspense", explique en direct de Berlin le correspondant de France Télévisions, Amaury Guibert.

Un quatrième mandat

Mais Angela Merkel s'est fait peur. "Un échec n'était pas envisageable pour elle. Si le SPD refusait de gouverner encore avec la chancelière, de nouvelles élections auraient dû avoir lieu, ce qui aurait pu signifier la fin de la carrière politique d'Angela Merkel", ajoute le journaliste. Et d'ajouter : "Elle s'oriente désormais vers un quatrième mandat, mais il s'annonce d'ores et déjà comme le plus compliqué. D'abord parce que les sociaux-démocrates sont bien décidés à ne plus jouer les faire-valoir, ils seront des partenaires de coalitions très remuants, ensuite, parce qu'Angela Merkel décroche doucement, mais surement dans l'opinion. Sa popularité est en baisse, usée par 12 ans de pouvoir et par cette crise qui s'éternise".