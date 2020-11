Allemagne : à Landshut, le tout premier marché de Noël en drive

Il y a la musique, les décorations, et même la neige artificielle. Néanmoins, il est interdit de sortir de sa voiture ; c'est la règle du tout premier marché de Noël en drive du monde, à Landshut, en Allemagne. Menu en main, il est possible de faire déambuler son véhicule entre les stands, de repérer à bonne distance ses sucreries préférées, les crêpes ou les marrons grillés, puis de passer la commande. Il n'y a plus qu'à patienter encore quelques minutes dans l'ambiance de fête avant de recevoir son plat, servi directement par la fenêtre.

"Chercher à manger ici doit être une expérience festive "

Presque tous les marchés de Noël d'Allemagne ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Mais, pour les commerçants de Landshut, c'était impensable, autant pour leur chiffre d'affaires que pour maintenir l'esprit des fêtes. "Ce qui est important pour moi, c'est que venir chercher à manger ici doit être une expérience festive ; on ne vend pas seulement des crêpes ou des amandes grillées, on vend une expérience", assure Patrick Schmidt, organisateur du marché de Noël.

