Covid-19 : l’Allemagne anticipe l’arrivée des vaccins

En Allemagne, alors que la chancelière, Angela Merkel, a détaillé son plan de vaccination pour le pays, jeudi 19 novembre, certaines villes sont déjà à la répétition générale. À Ulm, par exemple, des volontaires de la Croix-Rouge testent le flux des visiteurs. Ailleurs, c’est le début des aménagements, comme dans une salle de concert de Berlin, ou de la finalisation des plans. Plus d’une centaine de centres de vaccination seront bientôt opérationnels dans tout le pays.



Deux minutes par vaccination



"On crée des parcours de vaccination pour vacciner à la chaîne, rapidement, plus de monde que si on avait des cabines individuelles", explique Olaf Backes, des Pompiers de Treves (Rhenanie-Palatine). Il faudra en moyenne deux minutes par vaccination, plus le temps de remplir quelques documents. Il y aura également des espaces pour garder trente minutes en observation les personnes vaccinées. Ce sont les régions allemandes qui sont chargées de gérer ces centres, mais le gouvernement met la pression pour que tout soit prêt rapidement.

Le vaccin est attendu avec d’autant plus d’impatience que la situation sanitaire s’aggrave. "Pour la première fois depuis le début de l’épidémie, le taux d’incidence du virus est plus élevé à Berlin qu’à Paris", précise le correspondant de France Télévisions, Laurent Desbonnets, en direct de la capitale allemande.