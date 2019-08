Allemagne : 109 féminicides depuis le début de l'année

En Allemagne, les féminicides font presque chaque jour la Une des chaînes de télévisions. Au cours de la semaine du 19 au 25 août, trois femmes ont été tuées. À chaque fois, selon la police, le suspect principal est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Selon les derniers chiffres officiels, il y a eu en 2017 141 féminicides en Allemagne, soit 30% de plus qu'en France. Le phénomène s'accélère selon le décompte d'une association, avec 109 fémincides depuis le début de l'année.

7 000 places d'hébergement pour femmes en danger

Partout dans le pays, les refuges pour femmes victimes de violences sont débordés. "Parfois, on se demande même comment les femmes ont réussi à fuir. Elles racontent que l'homme les menace avec une hache ou un couteau, et encore pire, les enfants voient tout ça", témoigne la gérante d'un de ces refuges. L'Allemagne compte 7 000 places d'hébergement pour femmes en danger. C'est 2 000 de plus qu'en France.

Le JT

Les autres sujets du JT