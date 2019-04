Accident de car à Madère : une émotion immense en Allemagne

C'est le choc pour de nombreux Allemands, le gouvernement parle d'une horrible nouvelle. Une cellule de crise est en place au ministère des Affaires étrangères avec un numéro vert pour les familles qui n'auraient pas de nouvelles de leurs proches sur l’île de Madère (Portugal). L’accident mortel d’un car de touristes allemands a fait l'ouverture de toutes les matinales, des télévisions, des radions jeudi 18 avril. Certains journaux ont eu le temps de changer leur première page mercredi quand la nouvelle est tombée, explique le journaliste de France 2 Laurent Desbonnets en direct de Berlin (Allemagne).

L'enquête commence

Le quotidien Bild publie de terribles photos de victimes sur le sol, qui attendent les tout premiers secours et leur évacuation. Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur les villes allemandes d’où sont originaires les 29 victimes. On attend également d'avoir un peu plus d'éléments concernant l'enquête. Ce matin, c'est l'émotion qui domine en Allemagne, conclut Laurent Desbonnets.

Le JT

Les autres sujets du JT