A Trèves, en Allemagne, c'est Karl Marx qui assure la circulation des piétons

Cela peut paraître étonnant, mais Karl Marx ne veut pas que vous passiez au rouge. Dans la ville natale du philosophe allemand, la municipalité a trouvé une manière originale de lui rendre hommage, à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance, rapporte le Huffpost, mercredi 21 mars : elle a dévoilé des feux de signalisation à l'effigie de l'auteur du "Manifeste du parti communiste".

Quand le feu est rouge, Karl Marx, les deux bras tendus, indique au piéton de ne pas avancer. A l'inverse, quand il est vert, sa silouhette s'engage, un livre sous le bras.

German city installs Karl Marx traffic lights to celebrate philosopher’s birthday “The Communist Manifesto” author was born in the city of Trier 200 years ago this May. Read more: https://t.co/7LruSGwozk pic.twitter.com/megz2gJBdg

Location : Trier, the home town of Karl Marx, Germany.



Marx spent his first 17 years in the city.



The municipality has installed traffic lights that light up Marx in green and red. pic.twitter.com/8DX0bG5YWq