Tempête Filomena : de la neige à Madrid, du jamais vu depuis 50 ans

En Espagne, la tempête Filomena fait rage samedi 9 janvier dans le centre et au sud-est du pays, notamment autour de Madrid. D’importantes chutes de neige ont semé le chaos et trois personnes sont mortes. L’Espagne n’avait pas connu cette situation depuis 50 ans. Sur les routes, 400 axes ont été paralysés. A l’entrée de Madrid, on trouvait dans la nuit de vendredi à samedi des véhicules bloqués et des automobilistes déboussolés, coincé depuis 3 heures. "Je n’ai pas de chaîne, juste une pelle", explique un conducteur coincé sur la route glacée.

L’armée a été déployée

Les passagers d’un bus ont été filmés poussant le véhicule enneigé. Un homme a aménagé un traineau avec ses chiens. L’aéroport de Madrid est resté fermé toute la journée. "Le maire de Madrid a demandé l’aide de l’armée qui s’est déployée pour venir en aide à 1500 automobilistes pris au piège. Autre urgence, le déblaiement des routes pour permettre aux ambulances de circuler et aux personnels hospitaliers de relever leurs collèges", ajoute la journaliste Laura Combo pour France Télévisions. Le gouvernement demande aux habitants de rester chez eux alors que les températures pourraient atteindre -10°C.

