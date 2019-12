VIDEO. Comment Barcelone a organisé la collecte des ordures dans son centre historique grâce à un réseau souterrain

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Barcelone a supprimé la circulation des bennes à ordures dans les ruelles de son centre historique. Ses habitants ont changé leurs habitudes. Ferran Alvarez met ainsi les déchets organiques de son petit déjeuner dans une poubelle dédiée : "Ils peuvent être utilisés pour faire du compost", explique-t-il au magazine "Nous, les Européens" (replay) en mettant tout ce qui ne peut pas se recycler dans un autre bac. Ce Barcelonais ne descend désormais plus dans la rue pour déposer, comme avant, ses ordures dans un conteneur.

Les ordures sont jetées dans des bornes installées en bas de chez lui. C'est un système rarissime dont il ne pourrait plus se passer : "Il y a beaucoup moins de bruit et plus ces conteneurs qui prenaient toute la rue. Alors oui, nous sommes très contents." Finis les réveils en pleine nuit à cause des camions poubelles au travail sous ses fenêtres…

"Le flux d'air comprimé emporte les déchets à grande vitesse"

Les sacs des habitants tombent sous la rue dans un réseau de canalisations à air comprimé. Les déchets sont ainsi traités sous un marché couvert dans une décharge souterraine. L'usine de ramassage pneumatique se trouve à vingt mètres sous la surface. C'est une salle immense bourrée de grosses canalisations.

"Là, ce sont les deux bornes de ramassage que vous avez vues dans la rue, explique Jordi Vericat, directeur du service propreté de la ville. Des valves s'ouvrent à des moments programmés et le flux d'air comprimé emporte les déchets à grande vitesse dans les tubes… Selon les déchets, la valve passe d'un côté ou de l'autre, comme un aiguillage." Ils sont compactés, mis en conteneurs et remontés à la surface avant d'être emportés dans une usine près de la capitale catalane.

