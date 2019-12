"Nous, les Européens". Barcelone, ville intelligente

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour son quatrième numéro, direction Barcelone, la capitale de la Catalogne qui figure parmi les premières "smart cities" de la planète.

En route vers le futur

> LE GRAND REPORTAGE

Barcelone est l'une des "villes les plus intelligentes" du monde où la technologie bien utilisée peut aider le quotidien des habitants. Par exemple, des tablettes sont distribuées aux personnes âgées pour créer du lien social. La ville est d'autre part truffée de capteurs qui permettent notamment de régler l'arrosage des parcs et jardins. Les réverbères ont même des "oreilles" électroniques… Ainsi, lorsqu'il y a beaucoup de bruit sur une place, ils se mettent à clignoter pour indiquer aux personnes que le niveau sonore est trop élevé…

Un reportage de François Beaudonnet et Elodie Delevoye.

> L'INVITEE

Anne Ruas, chercheuse à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar).

> LES INSTANTANES DE L'EUROPE

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites présenté par François Beaudonnet.

