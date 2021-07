Variant Delta du Covid-19 : les voyageurs ne craignent pas la flambée des cas dans les pays européens

Le Portugal est l'une des destinations favorites des Français. Mais la flambée du variant Delta du Covid-19, qui représente 90% des cas dans le pays, n'inquiète pas les voyageurs, à l'image d'une vacancière qui témoigne depuis l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) : "Ça n'a pas changé les plans, on a envie d'aller prendre l'air, de retrouver la famille puis de s'amuser un peu, donc on ne s'est même pas posé la question."

5 000 nouveaux cas par jour en Catalogne

Les restaurants et les bars ferment désormais à 23 heures au Portugal, qui multiplie les restrictions dans la plupart de ses villes, tout comme en Catalogne (Espagne), qui compte 5 000 nouveaux cas par jour. Les discothèques referment leurs portes juste après leur réouverture, alors qu'en Italie, il n'y a pour l'instant pas de recrudescence du virus. Si le variant Delta n'est pas encore présent dans tous les pays, tous ont engagé une course contre la montre pour accélérer la vaccination.



Le journaliste Josselin Debraux est revenu sur la situation au Portugal sur le plateau du 19/20 de France 3, mercredi 7 juillet : "Avec l'arrivée du variant Delta, le Portugal a récemment choisi de ralentir son déconfinement dans 45 communes du pays. Un couvre-feu à 23 heures est toujours en vigueur et à Lisbonne les restaurants, cafés et commerce ferment même à 15h30 le week-end."