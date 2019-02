Guerre d'Espagne : les 80 ans de la Retirada

En souvenir de son père, Rosario Gomez tient à témoigner sur le martyre des soldats espagnols. Ils seront 100 000 républicains à vivre des mois durant sur la plage d'Argelès (Pyrénées-Orientales), à même le sol. En janvier 1939, les troupes de Francisco Franco font le salut fasciste dans Barcelone, en Catalogne (Espagne). La ville symbole des républicains espagnols vient de tomber sans résistance.

Des baraquements construits à Argelès-sur-Mer

Par crainte des représailles, soldats, civils, femmes et enfants prennent le chemin de l'exil vers le Nord et la France. La route est difficile et périlleuse à travers les Pyrénées, cette retraite républicaine fut baptisée la Retirada. Peu à peu, les républicains s'installent en bâtissant de leurs propres mains des baraquements et y vivront jusqu'en 1941. Quelques objets de cet exil sont encore visibles à Argelès-sur-Mer, derniers témoignages de la tragédie vécue par les républicains espagnols.

